حصيلة 7 أيام.. الهلال الأحمر السعودي يتلقى 73 ألف مكالمة

وحلت منطقة نجران في الترتيب التالي بواقع 192 حالة تمت مباشرتها كانت الحالات المرضية هي الأعلى فيها بواقع 62 حالة ثم التصادم المروري بـ20 حالة و18 حالة نتيجة مشاكل في التنفس، تلتها منطقة الجوف بواقع 174 حالة تمت مباشرتها، كانت الأعلى فيها حالات الإغماء بواقع 27 حالة ثم الحالات المرضية بـ26 حالة و20 حالة تصادم مروري، بينما حلت منطقة الحدود الشمالية كأقل منطقة من حيث عدد الحالات التي تمت مباشرتها بواقع 130 حالة كانت الأعلى فيها الحالات المرضية بـ43 حالة ثم الحالات الناتجة عن التصادم المروري بـ23 حالة و17 حالة غياب عن الوعي.