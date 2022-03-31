حضوريًا وإلكترونيًا.. "إنفاذ" يشرف على مزاد عقارات العاصمة "الهجين"

ووُصِف المزاد بالهجين نسبةً إلى دمجه لنوعين من المزادات التي يشرف عليها المركز وهي الإلكترونية والحضورية، واستمدت فكرته من تجربة سابقة في المزادات الحضورية التي تم تفعيل المزايدات فيها عبر قنوات التواصل الخاصة بوكيل البيع، ثم طُوّرت من خلال الاستعانة بمنصة السعودية للمزادات الإلكترونية وإقامة المزاد حضوريًا في قاعة الشموع بمدينة الرياض؛ ليصبح مزادًا هجينًا يتنافس فيه المزايد بمضربه في قاعة المزاد أو من خلال جهازه المحمول من أي مكان.