حضور قوي للمملكة في ذاكرة القاهرة.. كيف خلَّد المصريون زيارات ملوك السعودية؟

في منطقة المنيل الراقية المطلة على نهر النيل يقع شارع يحمل اسم مؤسس الدولة السعودية الملك عبدالعزيز آل سعود، وهو شارع له تاريخ طويل، يعود للحقبة الملكية المصرية.

وارتبطت تسمية الشارع بزيارة سعودية تاريخية أيضًا، تعود لحضور الملك المؤسس -رحمه الله- الاجتماع التأسيسي لجامعة الدول العربية، الذي انعقد في قصر المانسترلي باشا الواقع في نهاية هذا الشارع الذي حمل اسم الملك عبدالعزيز آل سعود منذ ذلك الحين.