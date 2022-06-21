حضور لافت لـ "دهانات الجزيرة" في 3 مناطق بـ "موسم جدة" 2022

وأوضح الأستاذ عبد الله بن سعود الرميح، الرئيس التنفيذي لـ"دهانات الجزيرة"، بأن مشاركة الشركة في مواسم المدن نابعة من إيمانها بأهمية هذه المواسم على عدة صعد، أهمها إعادة القيمة التاريخية والثقافية لهذه المدن إلى الواجهة مرة أخرى، وأبرز مثال على ذلك فعالية جدة التاريخية التي سُلّط عليها الضوء في موسم جدة هذا العام، وجذبت الزوّار بشكل استثنائي. أبرزت هذه الفعالية معالم جدة البلد داخل المخيّلة التاريخية، ودعت زوّار الموسم للتعرّف على وجه آخر للثقافة السعودية الحجازية كانت غير مألوفة لديهم، ونشطت الفعاليات الفنية والثقافية بحلة ترفيهية أدخلت الزوّار لعالم التراث والفنون الشعبية بشكل مختلف.