حُفَر ومياه جوفية وصرف صحي.. شوارع واحة جدة خارج الخدمة

وزادت مشكلة الشوارع الداخلية من معاناة سكان الحي الذي تشهد مداخله أيضًا كثافة مرورية عالية؛ لاعتماد ما يقارب سبعة أحياء شرق جدة على المدخل الوحيد للحي، وقيام الجهات المختصة بإغلاق بعض مداخل الحي للتخفيف من حدة الزحام، وتحويل وتوجيه جميع المركبات التي ترغب في الدخول للحي إلى مسافات طويلة للعودة للشارع الرئيسي للحي؛ مما تَسَبب في تأخر وصول السكان لمنازلهم.