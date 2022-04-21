حُفَر ومياه جوفية وصرف صحي.. شوارع واحة جدة خارج الخدمة

يعاني سكان حي "الواحة 5" شمال شرق جدة، من سوء حالة معظم الشوارع التي أصبحت خارج الخدمة وغير صالحة لمرور المركبات نتيجة للحفر العميقة التي تسببت فيها المياه الجوفية وطفح مياه الصرف الصحي.
واضطر السكان إلى البحث عن طرق بديلة للخروج والدخول للحي عبر مداخل وممرات ضيقة، أصبحت هي الحل البديل للشوارع الرئيسية التي باتت تغطيها المياه وتشكل خطرًا أثناء المرور منها؛ لوجود حفر عميقة مغطاة بالمياه أدت إلى إتلاف العديد من المركبات.
وزادت مشكلة الشوارع الداخلية من معاناة سكان الحي الذي تشهد مداخله أيضًا كثافة مرورية عالية؛ لاعتماد ما يقارب سبعة أحياء شرق جدة على المدخل الوحيد للحي، وقيام الجهات المختصة بإغلاق بعض مداخل الحي للتخفيف من حدة الزحام، وتحويل وتوجيه جميع المركبات التي ترغب في الدخول للحي إلى مسافات طويلة للعودة للشارع الرئيسي للحي؛ مما تَسَبب في تأخر وصول السكان لمنازلهم.
وطالب سكان حي الواحة الجهات المختصة بإيجاد حلول لمعاناتهم المستمرة منذ فترة طويلة والتي فاقمت من المشكلة، رغم المناشدات المتكررة، وضرورة معالجة الأضرار سواء طفح المياه أو مدخل الحي.