حفل تخريج دفعات 17-18-19 من جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية "كاساو"

في ظل حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيــز ولي العهد الأمين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله- يشهد التعليم ومخرجاته، خصوصاً الصحي والبحثي والتقني، نقلةً كبيرة تخدم أهداف التطوير والخطط التنموية، وحرصت جامعة الملك سعود بـن عبدالعزيز للعلوم الصحية على التماشي مع التوجهات الحكيمة، فقامت بتهيئة أفضل بيئة تعليمية وتدريبية ومهنية لطلابها وطالباتها، ووفرت وسائل التعليم والتقنيات الحديثة، المقترنة ببرامج تدريب عالية المستوى في مدن ومستشـفيات الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في كل من الرياض وجدة والأحساء، واليوم تحتفي "كاساو" بتخريج كوكبة من ثلاث دفعات من طلابها وطالباتها البالغ عددهم أكثر من 6000.