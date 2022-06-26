حفل وتكريم.. شاهد وزير الحرس الوطني يدشّن حملة "بياناتك أمانك"

وفور وصول الوزير مقر الحفل، عُزف السلام الملكي، ثم دشّن الحملة التوعوية لنظام حماية البيانات الشخصية؛ ليبدأ بعدها الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بكلمة لرئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية الدكتور طارق بن عبدالله الشدي، عن نظام حماية البيانات الشخصية ودوره في تعزيز ثقافة الخصوصية.