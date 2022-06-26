حفل وتكريم.. شاهد وزير الحرس الوطني يدشّن حملة "بياناتك أمانك"

رعى وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، حفل تدشين الحملة التوعوية لنظام حماية البيانات الشخصية "بياناتك أمانك" وذلك بمقر الوزارة.
وفور وصول الوزير مقر الحفل، عُزف السلام الملكي، ثم دشّن الحملة التوعوية لنظام حماية البيانات الشخصية؛ ليبدأ بعدها الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بكلمة لرئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية الدكتور طارق بن عبدالله الشدي، عن نظام حماية البيانات الشخصية ودوره في تعزيز ثقافة الخصوصية.
ثم قدم مدير مكتب إدارة البيانات بالوزارة المقدم المهندس عبدالله بن حسين الأسمري، لمحة تعريفية بالحملة التوعوية لنظام حماية البيانات الشخصية.
بعدها شاهد الحضور عرضًا مرئيًا للتعريف بسياسات إدارة البيانات بوزارة الحرس الوطني، وأُلقيت كلمة خريجي منسوبي وزارة الحرس الوطني المشاركين في معسكر أكاديمية سدايا (علوم البيانات T5) ألقتها نيابة عنهم المهندسة زهرة بنت فهد السماري.
وفي الختام الحفل، كرّم وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، الرعاة، وشركاء الحملة.