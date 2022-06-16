حقنة تدخل سودانية في دوامة الغيبوبة في الخفجي.. "فزعة" السعوديين حاضرة وهذا ما ينشده ذووها

كان ينتظر ذوو نهال مسعود على أحر من الجمر ولادتها ووضع طفلها؛ لتدخل السرور عليهم وعلى نفسها، إلا أنهم لم يدروا أن عملية الولادة ستتحول إلى كابوس أليم، وأنها ستسقط في دوامة الغيبوبة لأكثر من عام حتى وقتنا في أحد مستشفيات الخفجي الخاصة.
فحقنة في الوريد تلقتها "نهال" عقب الولادة مباشرة، جعلتها طريحة الفراش بلا حراك، ولا أحد يعرف السبب خطأ طبي أم غير ذلك؟، فالمستشفى "لم تجرِ أي تحقيق" و"تنكر الخطأ الطبي"، بحسب شقيق المريضة.
يقول شقيقها منذر مسعود لـ"سبق": "دخلت أختي أحد مستشفيات الخفجي لإجراء عملية ولادة قيصرية، وعقب خروجها من غرفة العمليات بربع ساعة أُعطيت حقنة بالوريد مما أدى إلى توقف القلب، وعلى الفور أُجري لها إنعاش قلبي، إلا أنها دخلت في غيبوبة منذ أكثر من سنة و3 شهور".
ويضيف: "حالتها تتدهور يومياً لعدم تخصص المستشفى في مثل تلك الحالات، ونطالب بتحويلها لمستشفى حكومي بالرياض، وإجراء تحقيق فيما جرى لها، إذا كان خطأ طبياً أم غير ذلك".
ويتابع: "كلما ذهبت إلى شقيقتي في زيارة يطلبون مني توقيع أوراق على مبالغ العلاجات، ولم يُجر تحقيق بخصوص الواقعة، وتقول إدارة المستشفى إنه ليس هناك خطأ طبي من جانبهم".
تواصلت كذلك "سبق" مع والد المريضة الذي كان يغالب دموعه أثناء رسالة صوتية خص بها الصحيفة، ناشد فيها المسؤولين في المملكة بالتدخل لنقل فلذة كبده إلى الرياض لتلقي العلاج المتخصص، لما عُرف عنهم من شهامة وكرم، قائلاً: "أخاطب المسؤولين في مملكة الخير والكرم نقلها إلى مستشفى أكبر في العاصمة الرياض مثل: الملك فهد التخصصي، أو مدينة الملك فهد الطبية، أو المستشفى العسكري؛ لتُعرض على خبراء وأطباء في المخ والأعصاب، ولما هو معروف عن هذه المستشفيات من إمكانيات كبيرة تضاهي أكبر المستشفيات العالمية".
ويضيف والتأثر يظهر على صوته: "اعتادت ابنتي نهال أن تُجري معاملات الزيارة لشقيقاتها لزيارتها في السعودية، إلا أن شقيقاتها في الوقت الراهن يُعانين في السفر إليها للاطمئنان عليها، وهذا الأمر أدخل علينا حزناً وكمداً فوق ما نعانيه".
وأشار والد المريضة إلى أن "نهال" تعمل أخصائية مختبرات في أحد مستشفيات الخفجي منذ نحو 12 عاماً، ولم تتأخر أثناء الجائحة التي ضربت العالم في تقديم جل جهدها للمساعدة في تخطيها، كما لعبت دوراً في تدريب الكوادر السعودية في مجال التحاليل الطبية.
وكعادة المغردين السعوديين أثار وسم #انقذوا_الدكتورة_نهال تفاعلاً واسعاً بينهم، وأظهر معدن الشعب السعودي الأصيل، وحبه للمسارعة في الخيرات و"الفزعة"، بعد أن شاركوا بكثافة في الوسم مناشدين وزارة الصحة بالتدخل لنقل المريضة إلى أحد مستشفيات الرياض بعد أن سقطت في دوامة الغيبوبة منذ أكثر من عام.
وعلى الفور استجابت وزارة الصحة لمناشدات ذوي المريضة، ومطالبات المغردين السعوديين، فتواصل حساب (الصحة_937) عبر الوسم، مطالباً صاحب الوسم بالتواصل على الرسائل الخاصة؛ لمعرفة المعلومات والتفاصيل الخاصة بالحالة الإنسانية.
وثمن صاحب الوسم، خبيب عبدالرحيم، "الفزعة" السعودية، فكتب على "تويتر": "الشهادة لله السعوديين أهل فزعة شكراً جميلاً لكل مغرد ساهم أو شارك في رفع التغريدة الخاصة بالطبيبة نهال. الحمد لله والشكر لله".