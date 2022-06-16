حقنة تدخل سودانية في دوامة الغيبوبة في الخفجي.. "فزعة" السعوديين حاضرة وهذا ما ينشده ذووها

تواصلت كذلك "سبق" مع والد المريضة الذي كان يغالب دموعه أثناء رسالة صوتية خص بها الصحيفة، ناشد فيها المسؤولين في المملكة بالتدخل لنقل فلذة كبده إلى الرياض لتلقي العلاج المتخصص، لما عُرف عنهم من شهامة وكرم، قائلاً: "أخاطب المسؤولين في مملكة الخير والكرم نقلها إلى مستشفى أكبر في العاصمة الرياض مثل: الملك فهد التخصصي، أو مدينة الملك فهد الطبية، أو المستشفى العسكري؛ لتُعرض على خبراء وأطباء في المخ والأعصاب، ولما هو معروف عن هذه المستشفيات من إمكانيات كبيرة تضاهي أكبر المستشفيات العالمية".