"حقوق الإنسان": المملكة تحرص على توفير حياة كريمة لذوي الإعاقة

شاركت هيئة حقوق الإنسان في فعاليات الملتقى العلمي ضمن مبادرة "اسمعني 5" للصم والبكم وضعاف السمع، التي أقيمت بدعوة من الجامعة العربية المفتوحة تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في الجانب الاجتماعي والنفسي لذوي الإعاقة.