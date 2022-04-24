"حقوق الإنسان" تتابع قضية المرأة التي تعرضت لاعتداء من زوجها بجدة

وقد كلّفت الهيئة فريقاً مختصاً من فرعها في منطقة مكة المكرمة لمتابعة الحالة بشكل مباشر، حيث باشر الفريق على الفور إجراءات التحقق وزيارة المستشفى والوقوف على وضع المرأة الصحي وما يقدم لها من خدمات طبية.