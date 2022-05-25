"حقوق الإنسان" تعقد ندوةً بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار

وناقشت الندوة التي حضرها عددٌ من المختصين والمهتمين بالشأن الثقافي خلال جلستين، عددًا من المحاور؛ حيث تناولت الجلسة الأولى التي رأسها عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور ناصر محمد المهيزع، طرح مفهوم وطبيعة التنوع الثقافي وفوائده في المجتمع، والتنوع الثقافي كتراث إنساني مشترك والتعددية الثقافية.