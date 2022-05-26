"حقوق الإنسان" تنظم برنامجًا تدريبيًّا مختصًّا في جرائم الاتجار بالأشخاص

نظّمت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان برنامجًا تدريبيًّا للمختصين من إدارات الوافدين في وزارة الداخلية، حول التعرّف على ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص ومقابلتهم وحمايتهم ومساعدتهم، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

