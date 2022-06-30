"حقوق جامعة طيبة" تحصد المركز الثاني بمنافسات التحكيم التجاري الطلابية

وأوضح عميد كلية الحقوق بجامعة طيبة الدكتور راضي الحربي، أن المنافسة استمرت ثمانية أشهر على مستوى الجامعات العربية، حيث مر طلبة جامعة طيبة بعدة مراحل منها إعلان قضية المنافسة، وكتابة مذكرات المدّعِي والمدّعَى عليه، و المرافعات الشفوية، التي انتهت بتتويج طالبات جامعات طيبة بالمركز الثاني.