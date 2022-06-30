"حقوق جامعة طيبة" تحصد المركز الثاني بمنافسات التحكيم التجاري الطلابية

حصدت كلية الحقوق بجامعة طيبة المركز الثاني كأفضل مذكرة عن المدعى عليه من المركز السعودي للتحكيم التجاري في منافسة التحكيم التجاري الطلابية بنسختها الثالثة، بمشاركة 64 جامعة من 14 دولة عربية.
وأوضح عميد كلية الحقوق بجامعة طيبة الدكتور راضي الحربي، أن المنافسة استمرت ثمانية أشهر على مستوى الجامعات العربية، حيث مر طلبة جامعة طيبة بعدة مراحل منها إعلان قضية المنافسة، وكتابة مذكرات المدّعِي والمدّعَى عليه، و المرافعات الشفوية، التي انتهت بتتويج طالبات جامعات طيبة بالمركز الثاني.
ورفع الحربي شكره وتقديره لرئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز السراني على دعمه ورعايته لمشاركات الكلية، كما شكر فريق الإشراف على مشاركة الكلية الذي ضم المشرفة الدكتورة حنان أحمد الفولى وفريق الطالبات وهن: الطالبة شهد رشيدان الحربي، والعنواد بنت نايف الجهني، وغداف عبد الرحمن البلوي، وداليا عبد العزيز الأحمدي، وتقية علي رشوان، ومرام مروي المخلفي.