"حقُّ الله".. حملة توعوية يطلقها أمير المدينة المنورة

واطّلع أمير المنطقة على عرض عن الحملة التي تهدف إلى تعزيز العقيدة الصحيحة وتعظيم حق الله -جل وعلا- وبيان حقه على خلقه، مبدياً تقديره لجهود القائمين عليها، ومتمنياً لهم التوفيق في تحقيق أهدافها.