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"حقُّ الله".. حملة توعوية يطلقها أمير المدينة المنورة

تمتد 6 أشهر.. وتهدف إلى تعزيز العقيدة الصحيحة
"حقُّ الله".. حملة توعوية يطلقها أمير المدينة المنورة
واس
واس

أطلق الأمير فيصل بن سلمان عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، حملة "حقُّ الله" التوعوية، والتي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحضور مدير عام فرع الرئاسة بالمنطقة الشيخ حسين بن علي بكار.

واطّلع أمير المنطقة على عرض عن الحملة التي تهدف إلى تعزيز العقيدة الصحيحة وتعظيم حق الله -جل وعلا- وبيان حقه على خلقه، مبدياً تقديره لجهود القائمين عليها، ومتمنياً لهم التوفيق في تحقيق أهدافها.

وبيّن "بكار" أن برامج ومسارات الحملة تمتد لستة أشهر وتشمل عدة أنشطة ميدانية في عدد من القطاعات والجهات الحكومية والخاصة والميادين العامة ووسائل التواصل الاجتماعي.

أمير منطقة المدينة المنورة
فيصل بن سلمان عبدالعزيز
حملة حقُّ الله التوعوية

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