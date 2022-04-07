حق للجميع.. 13 مشروعًا تطرحها "استطلاع" لأخذ الرأي قبل إقرارها

ومن بين هذه المشروعات التي لا تزال قيد الاستطلاع، "مشروع تعليمات المحافظ الاستثمارية الوقفية"، الذي طرحته الهيئة العامة للأوقاف، ويهدف إلى تنظيم آلية منح الموافقات على فتح المحافظ الوقفية الخاصة، وتطوير بيئة تشريعية جاذبة ومستقرة لدعم قطاع الأوقاف، ورفع مستوى الإقبال على المنتجات الاستثمارية الوقفية ومستوى الحوكمة والرقابة وزيادة الشفافية، وينتهي الاستطلاع فيه بتاريخ 23 أبريل الجاري.