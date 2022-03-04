"حكماء المسلمين" يهنئ "الشؤون الإسلامية" لنيلها جائزة الشرق الأوسط في الحكومة

يتقدم مجلس حكماء المسلمين بخالص التهنئة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية؛ لحصولها على جائزة الشرق الأوسط 27 لتميز الحكومة والمدن الذكية، في فئة تميز المحتوى الإلكتروني الذكي، متمنياً لها مزيداً من التطور والتقدم والنجاح.

جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن المجلس اليوم، عبر موقعه الرسمي على منصة "فيس بوك"، تزامناً مع نيل وزارة الشؤون الإسلامية جائزة الشرق الأوسط 27 لتميز الحكومة والمدن الذكية في فئة تميز المحتوى الإلكتروني الذكي.

يُشار إلى أن هذه التهنئة تأتي في وقت انعقاد المؤتمر "27" للحكومة والمدن الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

مجلِس حكماء المسلمين، هو هيئة دوليَّة مستقلة يترأسها الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، وتضم في عضويتها نخبة من العلماء من مختلف دول العالم.. ويهدف المجلس إلى تعزيز السِلم في المجتمعات المسلمة، وتجنيبها عوامل الصراع والانقسام.

جديرٌ بالذكر أن المجلس مستقل في إدارة شؤونه والتعبير عن رأيِه في القضايا التي يتصدَّى لها، غير تابعٍ لوصاية أو ولاية أي من الحكومات أو المنظَمات، ويتكوّن من مجموعةٍ من علماء الدين الإسلامي تتميَّز بالحكمة والعَدالَة والاستقلال والوسطيَّة، تعملُ على إصلاح ذات البَيْن في المجتمعات المسلِمة، وتجنيب العالم الإسلاميِ أنْ يُصبح ساحةً للتدخلات الأجنبية والتقسيمات والصراعاتِ، ويُراعي التنوُّع والتعدُّد والتمثيل العالمي للمجتمعات المسلمة.