حكمة واستقلالية.. السعودية تقود قطاع الطاقة العالمي بتوازن ورفض للضغوط

خريطة اكتشافات الغاز

كل المؤشرات تُفضي إلى أن الرياض تملك القرار الأول والمحرك لأسواق النفط وفق الاحتياطي من ناحية وحسن الإدارة من ناحية أخرى، ورغم ذلك لا تتوقف جهود السعودية عن التنقيب للعثور على المزيد من ثروات الطاقة تحقيقًا لتعزيز الريادة؛ حيث أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تمكنت من اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي.