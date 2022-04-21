"حلول السحابة" تُوَقع اتفاقية تعاون مع شركتيْ "لين" لخدمات الأعمال و"تسويات" الإدارية

وقال المهندس عبدالإله الميمان الرئيس التنفيذي لشركة "حلول السحابة": إن هذه الاتفاقية تتسق مع سياسات التحول الرقمي والحوكمة، التي تُحَقق العديد من الفوائد الهامة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية ولشركات التأمين، بالإضافة إلى المرضى والمراجعين؛ فعلى مستوى المستشفيات ستقلل الاتفاقية من التكلفة المالية والجهد الكبير الذي كانت تبذله إدارات المطالبات المالية فيها؛ وبالتالي خفض التكلفة على المرضى، كما ستحد من نسبة المطالبات المرفوضة من قِبَل شركات التأمين، وستحقق سرعة إدارة المطالبات تقنيًّا؛ وبالتالي سينعكس هذا إيجابًا على جودة خدمات الرعاية الصحية.