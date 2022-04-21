"حلول السحابة" تُوَقع اتفاقية تعاون مع شركتيْ "لين" لخدمات الأعمال و"تسويات" الإدارية

وقّعت شركة "حلول السحابة" للاتصالات وتقنية المعلومات " Cloud Solutions"، اتفاقية تعاون مع شركتيْ "لين" لخدمات الأعمال و"تسويات" الإدارية؛ بهدف تمكين المستفيدين من تطوير الإدارة المالية وتحسين الإجراءات، لربط المستشفيات وشركات التأمين عن طريق منصة الخدمات التأمينية نفيس "NaPHIS".
وقال المهندس عبدالإله الميمان الرئيس التنفيذي لشركة "حلول السحابة": إن هذه الاتفاقية تتسق مع سياسات التحول الرقمي والحوكمة، التي تُحَقق العديد من الفوائد الهامة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية ولشركات التأمين، بالإضافة إلى المرضى والمراجعين؛ فعلى مستوى المستشفيات ستقلل الاتفاقية من التكلفة المالية والجهد الكبير الذي كانت تبذله إدارات المطالبات المالية فيها؛ وبالتالي خفض التكلفة على المرضى، كما ستحد من نسبة المطالبات المرفوضة من قِبَل شركات التأمين، وستحقق سرعة إدارة المطالبات تقنيًّا؛ وبالتالي سينعكس هذا إيجابًا على جودة خدمات الرعاية الصحية.
وأضاف م. عبدالإله الميمان أن الاتفاقية تمثل خطوة هامة، نحو تعزيز رقمنة الخدمات وتحويل قطاع الرعاية الصحية إلى نظام شامل ومتكامل، يتسم بالسرعة والمرونة، مع الاستفادة القصوى من التطور التقني المتلاحق الذي تشهده التكنولوجيا الطبية.
وثمّن م.الميمان الأدوار التي تقوم بها شركتا "تسويات" الإدارية، و"لين" لخدمات الأعمال، ومشاريعهما المميزة في إطار التحول الرقمي للقطاع الصحي في المملكة، تحقيقًا لإحدى أهداف رؤية المملكة 2030، والحرص على تسهيل تبادل المعلومات الصحية للمرضى، ومشاركة البيانات المالية والإدارية، لتوفير الشفافية لجميع المستفيدين.
وأضاف أن التعاون مع مثل هذه الشركات سينعكس بالإيجاب على خدمات الرعاية الصحية.
من جهته قال المهندس مهند الرشيد الرئيس التنفيذي لشركة "لين": إن الشركة مختصة بتقديم الخدمات الإلكترونية وخدمات تحسين الإجراءات؛ لا سيما للقطاع الصحي من خلال إطلاق المشاريع المستدامة، وتفعيل الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص. وثمّن التعاون مع شركتي "حلول السحابة" و"تسويات الإدارية" من أجل إنجاز وتطوير الأعمال ذات الأهداف المشتركة.
من جانبه قال الأستاذ رياض محمد باجودة الرئيس التنفيذي لشركة "تسويات" الإدارية: إن الشركة تتمتع بخبرات كبيرة في تقديم المطالبات التأمينية والتسويات وإدارتها بكفاءة وسرعة وجودة عالية؛ معربًا في الوقت نفسه عن تفاؤله بهذه الشراكة التي ستوفر تجربة أفضل للعملاء وتعزز مستوى وجودة الخدمات المقدمة.
الجدير بالذكر أن حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات " Cloud Solutions" هي شركة رائدة في مجال تقنية المعلومات، تُقَدم مجموعة متنوعة من الحلول والخدمات الرقمية لمؤسسات الرعاية الصحية على مستوى المملكة ودول الخليج والشرق الأوسط، وتسعى لأن تصبح الخيار الأول في تزويد خدمات الحلول الرقمية.