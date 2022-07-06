حلول رقمية مبتكرة لخدمة ضيوف الرحمن

وتأتي الشاشة التفاعلية ضمن الخدمات التي تقدمها stc في موسم الحج لهذا العام 1443هـ؛ تأكيدًا على تقديم أفضل خدمات اتصالات لضمان تقديم تجربة مميزة لضيوف الرحمن واستكمالًا لاستعدادات stc لخدمة ضيوف الرحمن لموسم الحج، والتي شملت تطوير 1754 برجًا من أبراج الاتصالات وإنشاء 141 برجًا جديدًا، وتوسعة 18 برجًا لاستيعاب التقنيات الحديثة، ونشر 1942 نقطة wifi ، وزيادة المواقع التي تدعم الجيل الخامس إلى 863 موقعًا، وتأمين 72 من العربات المتحركة لدعم التغطية والسعات، وتجهيز 284 موقعًا للتغطية الداخلية في الحرمين والمشاعر المقدسة، وتجهيز 138 محطة لشبكة الاتصالات الحرجة لدعم القطاعات الحيوية من خلال خدمتي مناسك وميقات لتوفير اتصالات فورية وآمنة.