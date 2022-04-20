حماية المستهلك تتلقى أسبوعيًّا عشرات البلاغات عن عمليات احتيال مرتبطة بالشراء من حسابات إنستجرام

حذرت جمعية حماية المستهلك من التعامل مع حسابات Instagram، مؤكدة أنها منصة للتواصل الاجتماعي وليست منصة تجارية.
وأوضحت الجمعية أنها تتلقى أسبوعيًّا عشرات البلاغات عن عمليات احتيال أو مماطلة مرتبطة بالشراء من حسابات Instagram، مبينة أن أغلب حسابات Instagram تستخدم الحوالات على الحسابات البنكية الشخصية بأسماء أفراد داخل أو خارج المملكة؛ مما يحول طبيعة التعامل إلى خلاف بين أفراد وليس خلافًا تجاريًّا، ويجعل عملية استرجاعها معقدة وصعبة؛ حيث إنها لا تدخل ضمن أنظمة التجارة.
وأضافت: لا تنطبق على حسابات Instagram متطلبات التجارة الإلكترونية التي تفرضها وزارة التجارة، وأبرزها عدم وجود دفع إلكتروني، وعدم عرض السجل التجاري والرقم الضريبي وعدم وجود سياسة واضحة ومكتوبة لعمليات الاستبدال والاسترجاع. وإن أغلب الحسابات فردية وليست تابعة أو مرتبطة بمؤسسات أو شركات مسجلة في المملكة.
وأشارت إلى أنها رصدت أن أغلب الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالاحتيال والمماطلة عند التعامل التجاري مع حسابات Instagram تكون في الملابس والعباءات، الألعاب الإلكترونية، بطاقات الشحن والإنترنت.
- التحقق من صحة السجل التجاري عبر الاستعلام من وزارة التجارة أو خدمة الاستفسار عن متجر إلكتروني لدى جمعية حماية المستهلك، مشيرة إلى أن الجمعية تقدم خدمة الاستفسار عن متجر إلكتروني مجانًا لعموم المستهلكين في المملكة؛ وذلك للتحقق من أن الموقع غير مسجل في بيانات الاحتيال المرصودة لدى الجمعية، والتحقق من صحة السجل التجاري وربطه بالمتجر الإلكتروني.
وبينت أنه في حال طلب تحويل مبلغ الشراء على حساب شخصي داخل المملكة أو خارج المملكة، فإن احتمالية الاحتيال وعدم إمكانية استرداد الأموال عالية جدًّا، وأنه في حال تم طلب الدفع عبر إرسال رابط واتساب أو غيره من مواقع التواصل؛ فإن احتمالية الاحتيال عالية.