حماية المستهلك تتلقى أسبوعيًّا عشرات البلاغات عن عمليات احتيال مرتبطة بالشراء من حسابات إنستجرام

وأوضحت الجمعية أنها تتلقى أسبوعيًّا عشرات البلاغات عن عمليات احتيال أو مماطلة مرتبطة بالشراء من حسابات Instagram، مبينة أن أغلب حسابات Instagram تستخدم الحوالات على الحسابات البنكية الشخصية بأسماء أفراد داخل أو خارج المملكة؛ مما يحول طبيعة التعامل إلى خلاف بين أفراد وليس خلافًا تجاريًّا، ويجعل عملية استرجاعها معقدة وصعبة؛ حيث إنها لا تدخل ضمن أنظمة التجارة.