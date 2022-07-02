محليات

"حماية المستهلك" تنال اعتماد الأيزو ISO 9001 -2015 في نظام الجودة

تعزيزًا لمكانتها وتأكيدًا لالتزامها بتطبيق أفضل المعايير في مختلف المجالات
"حماية المستهلك" تنال اعتماد الأيزو ISO 9001 -2015 في نظام الجودة
واس
واس

حصلت جمعية حماية المستهلك على الشهادة العالمية في نظام إدارة الجودة "الأيزو ISO 9001 -2015"، نظير تحقيقها المتطلبات والمواصفات.

وسُلمت الشهادة من قبل شركة الرياض للجودة العالمية "RiQ" والمعتمدة من المنظمة الدولية للمعايير.

جاء تحقيق الجمعية للجائزة تعزيزًا لمكانتها وتأكيدًا لالتزامها بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير في مختلف المجالات، والتي تتوافق مع معايير الجودة المعتمدة عالميًّا، بما يتواكب مع رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية وينعكس إيجابيًّا على كافة أعمالها وأنشطتها، كما يُعزز موثوقيتها ومكانتها على المستويين المحلي والإقليمي.

يُذكر أن شهادة الأيزو تعتمد على مواصفات عالمية مبنية على خطة واضحة ومبنية على أهداف وفق الاحتياجات والخدمات التي تقدمها الجمعية؛ حيث يتم تنفيذ تلك الخطط فعليًّا لتحقيق أهدافها المنشودة في تحسين وتطوير تجربة المستهلك في المملكة.

جمعية حماية المستهلك

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