"حماية المستهلك" تنال اعتماد الأيزو ISO 9001 -2015 في نظام الجودة

جاء تحقيق الجمعية للجائزة تعزيزًا لمكانتها وتأكيدًا لالتزامها بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير في مختلف المجالات، والتي تتوافق مع معايير الجودة المعتمدة عالميًّا، بما يتواكب مع رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية وينعكس إيجابيًّا على كافة أعمالها وأنشطتها، كما يُعزز موثوقيتها ومكانتها على المستويين المحلي والإقليمي.