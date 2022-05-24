"حماية المستهلك": رصدنا ارتفاع أسعار 80 سلعة غذائية ولا نملك قراراً

أكدت جمعية حماية المستهلك رصدها لارتفاع أسعار 80 سلعة غذائية من أصل 89 سلعة، بعد مقارنة أسعار تلك السلع خلال شهر إبريل للعامين 2021 - 2022م، بينما حافظت سلعة واحدة على نفس السعر مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة.
في مقابل ذلك، رصدت الجمعية انخفاض سعر 8 سلع من أصل 89 سلعة مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة (أبريل 2021 )، فيما بلغ متوسط نسبة الارتفاع الكلي في الأسعار لكافة السلع (89 سلعة) 10.8% مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة (أبريل 2021).
وكشفت الجمعية عن متابعتها باهتمام لكل ما يتعلق بقضايا المستهلك في المملكة، وأكدت أنه وبحسب اختصاصها فإنها واصلت أعمالها وتنفيذ خطتها الاستراتيجية المعتمدة طوال الفترة الماضية، وقامت بتطوير خدماتها وبرامجها التوعوية، بالإضافة إلى رفع التوصيات والمقترحات والتحديات إلى الجهات الحكومية المعنية ذات السلطة التشريعية والرقابية في حدود صلاحياتها، حيث إنها ليس لديها أي سلطة تشريعية أو رقابية تخولها باتخاذ أي قرارات ذات علاقة بموضوع الأسعار، مؤكدةً أن الجهات الحكومية المعنية تتابع وتدرس باهتمام هذه المواضيع بشكل مستمر.
وترى الجمعية -بحسب بيانها- أن للمستهلك دوراً كبيراً في الحد من ارتفاع الأسعار، ويمثِّل قوة تستطيع السيطرة على ذلك؛ متى ما تكاتف المستهلكون؛ ولذا، توصي مجتمع المستهلكين في ظل وفرة الخيارات بالحرص على مقارنة الأسعار والبحث عن البدائل التي تلبي احتياجاتهم، وتستمر الجمعية بنشر مقارنات ومتوسطات الأسعار للسلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والسيارات على موقعها الإلكتروني.