حماية تُرجف الأعداء.. شاهد "درع المملكة الجوي" جدارة عالمية وتقنيات

وبحسب فيديو، بثته قناة الإخبارية اليوم، لم تكتفِ المملكة بشراء أحدث المنظومات العسكرية؛ بل اتجهت إلى التصنيع المحلي لأنظمة دفاعية حديثة قادرة على التعامل مع مختلف التهديدات ضمن مشروع توطين الصناعات العسكرية؛ إحدى مبادرات رؤية 2030، مسطرة بذلك بطولات عبر سماء المملكة بصحبة أبطال القوات الجوية على مدار الأعوام الماضية حتى اليوم.