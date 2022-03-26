حماية تُرجف الأعداء.. شاهد "درع المملكة الجوي" جدارة عالمية وتقنيات

تعنى قوات الدفاع الجوي الملكي بتأمين الحماية التامة لأجواء المملكة وأمنها واستقرارها، بالاشتراك مع القوات الجوية الملكية، باستخدام أحدث وسائل التقنية القادرة على مواجهة خطر الطائرات المهاجمة والصواريخ المعادية عن المناطق الحيوية والنقاط الحساسة كافة، التي تمثل مصادر الثروة ومختلف مراكز الإنتاج بالبلاد.
وبحسب فيديو، بثته قناة الإخبارية اليوم، لم تكتفِ المملكة بشراء أحدث المنظومات العسكرية؛ بل اتجهت إلى التصنيع المحلي لأنظمة دفاعية حديثة قادرة على التعامل مع مختلف التهديدات ضمن مشروع توطين الصناعات العسكرية؛ إحدى مبادرات رؤية 2030، مسطرة بذلك بطولات عبر سماء المملكة بصحبة أبطال القوات الجوية على مدار الأعوام الماضية حتى اليوم.
وحرمت القوات الجوية السعودية الأعداء من اختراق أجوائها قبل أن تحرمهم من اختراق شبرٍ من أراضيها؛ لتصنف دفاعاتها الجوية ضمن أوائل الدفاعات الجوية العالمية والعربية.