حملة "إفطار صائم" تقدم مليون وجبة عند الإشارات الرئيسة لتقليل حوادث المرور

وقدّم "المعطش"، شكره لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" على تفعيل مسؤوليتها الاجتماعية بشكل كبير في هذا الشهر، من خلال دعم هذه المبادرة، حيث أسهمت الشراكة معهم في الخروج بالمبادرة بشكل مميز.