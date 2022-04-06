حملة "إفطار صائم" تقدم مليون وجبة عند الإشارات الرئيسة لتقليل حوادث المرور

واصل المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية تنفيذاً لحملة "إفطار صائم" لتوزيع مليون وجبة عند الإشارات الرئيسة والتقاطعات المهمة.
وينفّذ البرامج أكثر من 200 متطوع محترف تمّ تدريبهم وتأهيلهم بشكل مميز، خاصة فيما يتعلق بأمور السلامة مع عمل جميع الاحترازات اللازمة.
واستطاع برنامج "إفطار صائم" أن يثبت نجاحه من خلال زيادة الكميات التي يتم توزيعها وزيادة نقاط التوزيع عند الإشارات والشوارع الرئيسة في الرياض وجدة والشرقية.
وأكّد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية إبراهيم المعطش؛ أن المركز دأب على تنفيذ برنامج إفطار رمضان من سنوات، حيث يسهم البرنامج في توفير وجبات إفطار لقائدي السيارات عند الإشارات وعلى الطرق قُبيل وقت الأذان.
وقدّم "المعطش"، شكره لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" على تفعيل مسؤوليتها الاجتماعية بشكل كبير في هذا الشهر، من خلال دعم هذه المبادرة، حيث أسهمت الشراكة معهم في الخروج بالمبادرة بشكل مميز.
يُشار إلى أن هذه الحملة ينفّذها المركز برعاية من شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" بمبادرة (يلو العطاء) في شهر رمضان المبارك، ويهدف البرنامج إلى الإسهام في الحد من حوادث الطرقات قُبيل الإفطار في الرياض.