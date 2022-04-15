حملة رقابية تغلق صالوني تجميل نسائيين ومقهى بالعاصمة المقدسة

وبينت أمانة العاصمة المقدسة أن برنامج الرقابة النسائي يأتي ضمن برنامج شامل خلال موسم رمضان للرقابة البلدية على المنشآت التجارية، حيث تسعى الفرق الرقابية النسائية للحد من المخالفات الصحية والنظامية داخل الأنشطة النسائية، كما يتم إدراج المخالفين ضمن برنامج للرقابة الدورية؛ لضمان تصحيح المخالفات وتطبيق الأنظمة.