حملة رقابية تغلق صالوني تجميل نسائيين ومقهى بالعاصمة المقدسة

أسفرت حملة رقابية نفَّذتها وكالة البلديات ممثلةً في إدارة الرقابة النسائية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة عن إغلاق صالوني تجميل نسائيين ومقهى بمكة المكرمة.
وتم الإغلاق بناءً على ما تم رصده وضبطه تمثلت في عدة مخالفات أبرزها وجود مواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين ومخالفات أخرى.
وبينت أمانة العاصمة المقدسة أن برنامج الرقابة النسائي يأتي ضمن برنامج شامل خلال موسم رمضان للرقابة البلدية على المنشآت التجارية، حيث تسعى الفرق الرقابية النسائية للحد من المخالفات الصحية والنظامية داخل الأنشطة النسائية، كما يتم إدراج المخالفين ضمن برنامج للرقابة الدورية؛ لضمان تصحيح المخالفات وتطبيق الأنظمة.