حملة رقابية على عيادات ومراكز الأسنان في القطاع الصحي الخاص بحائل

بدأت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل ممثلةً في إدارة الالتزام، مساء أمس الأحد، بتنفيذ حملة رقابية على عيادات ومراكز الأسنان في القطاع الصحي الخاص، لمعرفة مدى التزام المنشآت الصحية الخاصة بالاشتراطات الواردة في الأنظمة المطبقة في المملكة وخلوها من الممارسات الصحية المخالفة.
وأوضح مساعد المدير العام للالتزام بصحة حائل الأخصائي صالح بن سعود الشمري، أن الحملة تستمر لمدة سبعة أيام وتهدف إلى رفع مستوى التزام المنشآت الصحية الخاصة بالاشتراطات الواردة في الأنظمة المطبّقة في المملكة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة.
يُذكر أن صحة حائل تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش، أو عن طريق الجولات المفاجئة أو التواصل مع خدمة 937، وتتخذ العقوبات اللازمة لجميع المخالفات، لمعالجة أيّ قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.