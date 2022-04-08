"حوثي" يدمر ومملكة تبني.. "الجبيري": هكذا أنعشت السعودية اقتصاد اليمن

ونوه إلى أنه وفقًا للبيانات، فقد بلغ سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي يوم "7 أبريل 2022": دولار أمريكي: شراء 678 ريالًا يمنيًّا، بيع 754 ريالًا، ومقابل الريال السعودي: شراء 180 ريالًا يمنيًّا، بيع 200 ريال يمني، فيما كان قبل يومين في 5 أبريل 2022: دولار أمريكي: شراء 1145 ريالًا يمنيًّا، بيع 1160 ريالًا يمنيًّا، ومقابل الريال السعودي: شراء 300 ريال يمني، بيع 305 ريال يمني.