حين قال ولي العهد "المملكة تريد".. السعودية تدخل سباقًا عالميًّا لمكافحة الشيخوخة

وفي مقابلة لقناة "العربية" مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2016، أشار إلى أن متوسط أعمار السعوديين 74 عامًا، ويُعَد متوسط عمر جيد مقارنة بدول العالم؛ إلا أن المملكة تريد التقدم في كل مجال ومن ضمنها الصحة، وهي إحدى المؤشرات لقياس جودة الصحة في أي دولة.