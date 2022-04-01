خادم الحرمين الشريفين: نحمد الله أن شهر رمضان جاء بالفرج بعد الشدة عقب انحسار جائحة كورونا

وأضاف خادم الحرمين الشريفين أن "من فضل الله علينا أن جاءنا رمضان بالفرج بعد الشدة، بانحسار جائحة كورونا، ونحمد الله تعالى على ما حققناه من نجاح كبيرٍ في محاصرة الجائحة ومقاومة آثارها، بفضل الله، ثم بفضل الجهود الجبارة التي بذلتها المملكة".