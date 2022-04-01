خادم الحرمين الشريفين: نحمد الله أن شهر رمضان جاء بالفرج بعد الشدة عقب انحسار جائحة كورونا

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان كلمة للمواطنين وعموم المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.
وقال خادم الحرمين الشريفين: "نحمد الله تعالى أن بلغنا هذا الشهر الكريم، الذي قال عنه سبحانه: "شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان"، وفقنا الله وإياكم للصيام والقيام".
وأضاف خادم الحرمين الشريفين أن "من فضل الله علينا أن جاءنا رمضان بالفرج بعد الشدة، بانحسار جائحة كورونا، ونحمد الله تعالى على ما حققناه من نجاح كبيرٍ في محاصرة الجائحة ومقاومة آثارها، بفضل الله، ثم بفضل الجهود الجبارة التي بذلتها المملكة".
وقال خادم الحرمين الشريفين: إننا "نفخر بما شرفنا الله به من خدمة الحرمين الشريفين، والحجاج والمعتمرين والزوار، ويسرنا أن المملكة أعادت ولله الحمد السماح باستخدام الطاقة الاستيعابية الكاملة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بعد رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الجائحة".
وختم خادم الحرمين الشريفين كلمته بالقول: "ولا يفوتني أن أشكر جنودنا البواسل المرابطين في الحدود وعلى الثغور، والقطاعات العسكرية كافة، وكل العاملين في قطاعات الدولة، الذين يتفانون في خدمة وطنهم، داعيًا الله أن يجزيهم خير الجزاء على مجهوداتهم".