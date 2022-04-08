خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يدشنان الحملة الوطنية للعمل الخيري بتبرعَيْن سخيَّيْن بمبلغ 50 مليون ريال

كما رفع الدكتور الغامدي التقدير والعرفان لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) - حفظه الله - على ما حظيت به منصة إحسان من دعم كبير واهتمام من سموه الكريم، مؤكدًا أن السعودية لطالما احتلت مواقع الريادة العالمية في مجال العمل الخيري، وأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لبناء منظومة رقمية فاعلة، مثل منصة إحسان، التي تُقدِّم طُرق تبرع مبسطة ومأمونة، وذات موثوقية وكفاءة عالية، يواكب مساعي رؤية 2030 الرامية إلى النهوض بقطاع العمل غير الربحي، وتطويره، ورفع إسهاماته في تنمية المجتمع.