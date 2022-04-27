خادم الحرمين الشريفين يؤكد حرص المملكة ودعمها لمجلس القيادة الرئاسي اليمني

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر السلام بجدة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، ونواب رئيس المجلس.
وفي بداية اللقاء، هنأ رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، خادم الحرمين الشريفين بشهر رمضان المبارك، منوهين بدعم المملكة الدائم لكل الجهود الرامية لتحقيق السلام لليمن والمنطقة، وبما يعود على الشعب اليمني الشقيق بالخير والأمان.
وبادلهم خادم الحرمين الشريفين خلال اللقاء، التهنئة بالشهر الفضيل، مؤكدًا - حفظه الله - حرص المملكة ودعمها لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، متمنيًا لهم التوفيق؛ بما يحقق لليمن وللشعب اليمني الشقيق الأمن والاستقرار.
حضر الاستقبال: الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.
كما حضره من الجانب اليمني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد بن مبارك.