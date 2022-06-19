خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية قرغيزستان

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة خطية، من الرئيس صادر جباروف رئيس جمهورية قرغيزستان، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.