خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من ولي عهد الكويت

وتسلم الرسالة نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بديوان الوزارة اليوم سفير دولة الكويت لدى السعودية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادُل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.