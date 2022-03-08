خادم الحرمين يستقبل الرئيس المصري ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

حضر الاستقبال والمأدبة، الأمير سعد بن عبدالله بن تركي، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، الأمير ومستشار خادم الحرمين الشريفين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن فهد بن جلوي، والأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والمستشار بالديوان الملكي الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، ومحافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير بندر بن سعود بن محمد، ووزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن بدر بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن سعد بن عبدالله، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، ونائب أمير الرياض والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، وعدد من الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.