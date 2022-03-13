خادم الحرمين وولى العهد يعزيان رئيس زامبيا في وفاة الرئيس الأسبق

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية زامبيا السيد روبياه باندا، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".