خادم الحرمين وولي العهد الأمين يعزيان بوفاة "المطوع"





وجادت قريحة فضيلة الدكتور حمزة بن سليمان الطيار "إمام وخطيب جامع الراجحي" بقصيدة رثاء بالفقيد، جاء فيها:



على فقدِ شهمٍ فاضلٍ كمحمدٍ

تفيضُ عيونٌ لا تَشِحُّ بِمدمَعِ



لقد فُجِعَ الصفُّ المُقدَّمُ بامرئٍ

سبوقٍ إلى داعي الفلاحِ ومُسرعِ



مثالٌ لجارِ الصّدقِ يُسعِدُ أُنسُهُ

له الطيبُ طبعٌ لم يكنْ بالتَّطبُّعِ



إلى أهلِهِ منِّي تعازٍ تَخُصُّهُمْ

وتشملُ فيما بعدُ آلَ المطوعِ



عسى الله أن يَرضى مساعيَ جُهدِهِ

فيُجزى بتنعيمٍ وتوسيعِ مَضْجَعِ



ويُسكنَهُ المنَّانُ جناتِ خُلْدِهِ

بحيثُ الهناءُ الصِّرفُ يجري كمنبعِ



ويَخلُفَهُ في أهلِهِ فيصونَهمْ

ويَرفَعَهُمْ فوقَ الذُّرى كُلَّ مَرْفَعِ.

