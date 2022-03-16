خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة سلطنة عُمان والبحرين بنجاح الفحوصات الطبية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ برقية تهنئة من أخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان؛ بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها ـ أيده الله ـ في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح.
وأعرب سلطان عُمان عن صادق التمنيات لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، داعيًا الله تعالى أن يحفظه، ويمد في عمره، وأن يحقق في ظل قيادته الحكيمة المزيد مما يصبو إليه شعب السعودية من التقدم والرخاء والرفاهية.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ برقية تهنئة من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين؛ بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها ـ رعاه الله ـ، وتكللت -بفضل الله وتوفيقه- بالنجاح.
وسأل ملكُ البحرين المولى العليَّ القديرَ أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويُمتِّعه بموفور الصحة والعافية وطول العمر، وأن يبقيه ذخرًا وسندًا للمملكة العربية السعودية وشعبها لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ برقية تهنئة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، سائلاً الله المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويُمتِّعه بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يبقيه ذخرًا وسندًا للمملكة العربية السعودية وشعبها لمواصلة مسيرة النماء والتقدم في ظل قيادته الحكيمة.
وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ، برقية تهنئة مماثلة من أخيه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.