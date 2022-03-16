خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة سلطنة عُمان والبحرين بنجاح الفحوصات الطبية

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ برقية تهنئة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، سائلاً الله المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويُمتِّعه بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يبقيه ذخرًا وسندًا للمملكة العربية السعودية وشعبها لمواصلة مسيرة النماء والتقدم في ظل قيادته الحكيمة.