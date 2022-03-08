خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس باكستان في وفاة الرئيس الأسبق

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية باكستان الإسلامية محمد رفيق ترار ــ رحمه الله ــ وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".