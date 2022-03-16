خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس التركمانستاني المنتخب

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للسيد سيردار بيردي محمدوف، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في تركمانستان، أعرب فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة له، ولشعب تركمانستان الشقيق المزيد من التقدم والرقي.