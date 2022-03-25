محليات

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان

واس
واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس محمد عبدالحميد؛ رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس محمد عبدالحميد؛ رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

الأمير محمد بن سلمان
الملك سلمان بن عبدالعزيز
بنغلاديش
الرئيس محمد عبدالحميد

أخبار قد تعجبك

No stories found.