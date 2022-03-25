خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس محمد عبدالحميد؛ رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.