خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس كوريا الجنوبية المنتخب

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيد يون سيوك يول بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كوريا.
وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية كوريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لللسيد يون سيوك يول بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الكورية، أعرب فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية كوريا الصديق المزيد من التقدم والرقي.