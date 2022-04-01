خادم الحرمين وولي العهد يهنئان قادة الدول الإسلامية بحلول رمضان

بعث خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد -رعاهما الله- برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبّل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.