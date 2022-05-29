خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملكة بريطانيا بمرور 70 عامًا على اعتلائها العرش

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية؛ بمناسبة مرور سبعين عامًا على اعتلاء جلالتها العرش.