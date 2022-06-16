خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لأمير قطر

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.