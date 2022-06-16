خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لأمير قطر

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
قام بتسليم الرسالة، الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر.
ونقل سمو السفير خلال اللقاء، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وفي نهاية الاستقبال، حمل أمير دولة قطر تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.
حضر الاستقبال، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري.