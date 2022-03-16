خادم الحرمين يتلقى برقيات تهانٍ من حكام رأس الخيمة والشارقة والفجيرة

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، برقيات تهان من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها ـ أيده الله ـ في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض وتكللت ولله الحمد بالنجاح.