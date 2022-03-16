خادم الحرمين يتلقى برقيات تهانٍ من حكام رأس الخيمة والشارقة والفجيرة
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، برقيات تهان من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها ـ أيده الله ـ في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض وتكللت ولله الحمد بالنجاح.
وسأل سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وسمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة والعافية والعمر المديد.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ برقيات تهان مماثلة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.