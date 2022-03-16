محليات

خادم الحرمين يتلقى برقيات تهنئة من قيادة قطر بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية

خادم الحرمين يتلقى برقيات تهنئة من قيادة قطر بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية
واس
واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، برقية تهنئة من أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر؛ بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها - أيده الله - في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح، متمنيًا سموه لخادم الحرمين الشريفين أتم الصحة والعافية.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - برقيتَيْ تهنئة مماثلتَيْن من الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، والشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر.

الملك سلمان
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر

أخبار قد تعجبك

No stories found.