خادم الحرمين يتلقى برقيات تهنئة من قيادة قطر بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، برقية تهنئة من أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر؛ بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها - أيده الله - في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح، متمنيًا سموه لخادم الحرمين الشريفين أتم الصحة والعافية.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - برقيتَيْ تهنئة مماثلتَيْن من الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، والشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر.