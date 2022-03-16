خادم الحرمين يتلقى برقيات تهنئة من قيادة قطر بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، برقية تهنئة من أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر؛ بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها - أيده الله - في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح، متمنيًا سموه لخادم الحرمين الشريفين أتم الصحة والعافية.