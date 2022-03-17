خادم الحرمين يتلقى تهنئة الرئيس الفلسطيني بنجاح الفحوصات الطبية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ برقية تهنئة من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها ـ أيده الله ـ في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض وتكللت ولله الحمد بالنجاح.