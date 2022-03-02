خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس مالي الانتقالي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة خطية من رئيس جمهورية مالي الانتقالي الكولونيل أسيمي غويتا.

وتسلَّم الرسالة وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال استقباله بمقر الوزارة اليوم وزير الخارجية والتعاون المالي عبدالله جوب.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فيما حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.