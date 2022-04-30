خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي ورئيس شؤون الحرمين وأئمة الحرم

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، في قصر الصفا بمكة المكرمة، قبل مغرب اليوم، رئيس مجلس الأمة الكويتي الأستاذ مرزوق بن علي الغانم.
كما استقبل خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، و الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، و المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتورسعد بن ناصر الشثري، وأئمة المسجد الحرام، الذين قدموا للسلام عليه - أيده الله -.
وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين.
حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، و الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، و الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، و الأمير خالد بن فهد بن خالد، و الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، و الأمير فهد بن عبدالله بن مساعد، و الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، و الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، و الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، و الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.