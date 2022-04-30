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خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي ورئيس شؤون الحرمين وأئمة الحرم

خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي ورئيس شؤون الحرمين وأئمة الحرم
خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم
واس
واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، في قصر الصفا بمكة المكرمة، قبل مغرب اليوم، رئيس مجلس الأمة الكويتي الأستاذ مرزوق بن علي الغانم.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، و الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، و المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتورسعد بن ناصر الشثري، وأئمة المسجد الحرام، الذين قدموا للسلام عليه - أيده الله -.

وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، و الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، و الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، و الأمير خالد بن فهد بن خالد، و الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، و الأمير فهد بن عبدالله بن مساعد، و الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، و الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، و الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، و الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
مرزوق الغانم
رئيس مجلس الأمة الكويتي

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