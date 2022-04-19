خادم الحرمين يستقبل عميد السلك الدبلوماسي ورؤساء المجموعات الدبلوماسية لدى المملكة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في قصر السلام بجدة، مساء الثلاثاء، عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، ورؤساء المجموعات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة وهم كل من : سفيرالكاميرون رئيس مجموعة قارة إفريقيا ايا تيجاني، وسفير فلسطين رئيس مجموعة الدول العربية باسم عبدالله الآغا، وسفير ألبانيا رئيس مجموعة قارة أوروبا سامي شيبا، وسفير بروناي رئيس مجموعة قارة آسيا داتو يوسف إسماعيل، وسفير البرازيل رئيس مجموعة قارة أمريكا الجنوبية مارسيلو ديلانينا، وسفير أستراليا رئيس مجموعة دول أوقيانوسيا مارك دونوفان.